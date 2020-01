Sono stati controllati tramite un canale dedicato i passeggeri provenienti da Wuhan, in Cina (epicentro del coronavirus) e sbarcati oggi all'aeroporto di Roma Fiumicino. Le 202 persone atterrate alle 4.50 del mattino all'aeroporto Leonardo Da Vinci con il volo di line diretto della China Southern Airlines Cz 645 sono transitate per un canale sanitario dedicato, lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri in arrivo. Sono stati tutti controllati con lo scanner disposto negli scorsi giorni dal Ministero della Salute, che ha misurato la temperatura corporea per verificare se avevano la febbre. Le misure previste dal ministero prevedevano anche la compilazione di un questionario sugli spostamenti effettuati durante il soggiorno in Cina. La compagnia della China Southern Airlines fa scalo a Fiumicino tre volte a settimana. Secondo quanto riportato dal ministero in Italia il rischio di contagio è molto basso, anche se è ovviamente necessario prendere delle precauzioni.

Fiumicino, cancellati voli verso Wuhan: saranno diretti a Canton

Il volo della China Southern Airlines che da Fiumicino doveva andare a Wuhan alle 12.30, è stato riprogrammato e sarà diretto a Canton. Lo hanno deciso le autorità cinesi, il trasporto pubblico è temporaneamente bloccato per evitare che il virus si diffonda. Nessun treno o aereo in uscita fino a data da definirsi.

Virus cinese, le disposizioni del ministero della Salute

All'aeroporto di Fiumicino il ministero della Salute ha fatto affiggere volantini con tutta una serie di indicazioni e raccomandazioni per i viaggiatori. "Consultate il medico e vaccinatevi contro l'influenza almeno due settimane prima del viaggio. Valutate l'opportunità di rimandare viaggi non necessari". L'attenzione deve restare alta soprattutto una volta arrivati a Wuhan. "Applicate misure igieniche quali: lavate frequentemente le mani con acqua e sapone, coprite la bocca e il naso con un fazzoletto quando starnutite o tossite (non con le mani). Evitate il contatto con persone affette da malattie respiratorie. Evitate luoghi affollati, in particolare mercati del pesce e di animali vivi. Evitate di toccare animali e prodotti di origine animale non cotti. Rivolgetevi a un medico o a una struttura sanitaria qualora compaiano sintomi di infezione respiratoria (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie). Non mettetevi in viaggio se siete malati. Per qualsiasi necessità contattare la vostra Ambasciata o il vostro Consolato".