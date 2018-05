Dopo rinvii e incertezze, con i collaudi ormai agli sgoccioli, finalmente c'è una data certa: sabato 12 maggio apre la stazione San Giovanni della metro C di Roma. Ad Annunciarlo è la sindaca della capitale Virginia Raggi, durante una conferenza stampa in Campidoglio dedicata proprio al futuro della terza linea di metropolitana della città, che per ora va da Pantano/Monte Compatri (estrema periferia sud) fino a piazza Lodi.

"Sabato 12 maggio Roma e l'Italia riprendono a correre. Riapriamo finalmente la stazione San Giovanni della metro C – ha spiegato – Una parte importante della periferia romana sarà messa in collegamento con il centro. Roma inizia a dimostrare che le cose si possono fare. Stiamo sbloccando questa città – ha aggiunto -. Abbiamo una bellissima e unica stazione e iniziamo a guardare con fiducia al futuro. Sarà per i romani una svolta in termini di mobilità ma anche per le imprese che vedranno che a Roma si può investire. Siamo orgogliosi di quello che sta accadendo, e allo stesso tempo guardiamo al futuro della metro C e lo facciamo con il Pums interpellando i cittadini. L'opera continuerà, andrà avanti e non si fermerà".

Allo studio i tracciati per il prolungamento

A chiarire il proseguimento del tracciato è stato il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale Enrico Stefàno: L'obiettivo è proseguire a Colosseo-Fori Imperiali, a piazza Venezia, poi con una fermata su corso Vittorio Emanuele tra piazza Navona e Campo de' Fiori, poi a San Pietro-Ottaviano, a piazzale Clodio e fino, perché no, a Farnesina, con una grossa area di scambio. Si toglierebbe la deviazione iniziale all'Auditorium, e la zona dell'Auditorium sarà servita dal tram". "Lo studio preliminare elaborato da Roma Metropolitane – spiega una nota del Campidoglio – indica due possibili modelli: un primo con 4 stazioni (San Pietro, Chiesa Nuova, Argentina e piazza Venezia) e un secondo con 3 stazioni (San Pietro, Navona e Venezia)".