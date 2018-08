in foto: Simona Quadarella, 19enne romana, ha conquistato due medaglie d’oro agli Europei di nuoto a Glasgow

"Super Simona Quadarella. Ancora una medaglia d'Oro per l'Italia! Roma sul tetto d'Europa nei 1500 stile libero ai Campionati di Nuoto Glasgow2018″. Anche la sindaca Virginia Raggi, su Twitter, fa i complimenti alla nuotatrice romana per la seconda medaglia d'oro conquistata agli Europei di nuoto in Scozia. Quadarella ha vinto gli 800 metri stile libero e oggi è arrivata prima anche nei 1.500 stile libero, la gara più lunga in piscina.

"Sono contenta, ho anche abbassato il mio personale. Ho fatto una fatica immane, però è molto bello", ha detto ai microfoni di Rai Sport l'azzurra. "Ho cercato di non mollare nemmeno un centimetro, non potevo chiedere di meglio – ha aggiunto l'azzurra – Sto facendo bene, quest'anno ho lavorato tanto, posso dire di esser forte", ha concluso la 19enne romana.

Un anno fa a soli 18 anni Simona Quadarella conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest, alle spalle della campionessa statunitense Katie Ledecky e dalla spagnola Belmonte Garcia. Simona è tesserata per il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e il Circolo Canottieri Aniene. Il suo allenatore è l'ex nuotatore olimpionico Christian Minotti.