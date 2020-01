in foto: Matteo Salvini, Virginia Raggi

Nuovo scontro a distanza tra la prima cittadina di Roma Virginia Raggi e il leader della Lega Matteo Salvini. A cominciare lo scontro è stato l'ex ministro dell'Interno, in questi giorni impegnato nel suo tour elettorale per le regionali, fino a ieri in Calabria e oggi di nuovo in Emilia Romagna: "Autobus che prendono fuoco, metropolitane ferme da mesi, e adesso l'incredibile Raggi ferma pure le automobili. Salviamo Roma e i Romani da questi incapaci!!!".

Raggi: "Salvini mentre tu giochi noi a Roma lavoriamo"

Salvini non si è fatto sfuggire le polemiche per il blocco dei tutti i veicoli diesel come misura antismog, rintuzzando la sindaca del Movimento 5 stelle. Pronta la risposta di Raggi su Twitter: "Matteo Salvini hai stancato con le buffonate. Lavora! O almeno provaci… Mentre tu giochi, a Roma lavoriamo. Ho messo su strada 400 nuovi bus e in questi mesi ne arrivano altri 328 per le periferie. E tu? Le solite chiacchiere vuote… #GiuLeManiDaRoma #SalviniChiacchierone".

Da febbraio riprende il tour romano di Salvini

Scavalcata la prossima tornata elettorale, Matteo Salvini ha reso noto che tornerà una volta alla settimana a fare un'iniziativa in un quartiere di Roma accompagnato da esponenti locali del partito. La Lega, con il passaggio di Davide Bordoni da Forza Italia, ha ora ufficializzato la sua presenza in consiglio comunale con un gruppo autonomo e ora punta a crescere nella capitale con l'obiettivo di vincere le prossime elezioni alla guida di una coalizione di centro destra. Un progetto che vede Matteo Salvini impegnato in prima persona per la conquista del Campidoglio, con dichiarazioni da un anno quasi quotidiane sulla situazione della città e contro l'operato della sindaca Raggi e della sua maggioranza.