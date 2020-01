in foto: Maurizio Politi, Davide Bordoni

Nasce in Campidoglio in gruppo consiliare Lega – Salvini Premier di cui faranno parte i consiglieri Davide Bordoni e Maurizio Politi. Politi, fuoriuscito nel 2018 da Fratelli d'Italia, è stato eletto nella lista Noi con Salvini, mentre Bordoni è stato fino a poche settimane fa uno storico dirigente locale di Forza Italia. Il partito di Berlusconi, in pratica, non avrà più un rappresentante nel consiglio capitolino. A guidare l'opposizione da destra ci sono sempre i tre consiglieri di Fratelli d'Italia più la consigliera Rachele Mussolini, eletta nella lista Con Giorgia Meloni Sindaco.

"Contribuiamo al progetto di Matteo Salvini per Roma. Siamo orgogliosi di poter così rappresentare in Assemblea Capitolina le istanze di tanti romani e romane che non si riconoscono più nell’attuale amministrazione e nelle favole della sinistra. Ringraziamo Claudio Durigon e Francesco Zicchieri per l’importantissimo contributo nella realizzazione di questo traguardo, che rafforza in Campidoglio l’unico progetto credibile per la Capitale d’Italia. Saremo capofila nell’elaborazione del programma per Roma, che stiamo scrivendo insieme a tante categorie, professionisti e associazioni. Dai rifiuti alla sicurezza, dai giovani all’autonomia di Roma Capitale, daremo alla città eterna il Sindaco che merita", scrivono in una nota congiunta Bordoni e Politi. "Nel salutare la nuova formazione della Lega in Campidoglio il coordinatore di Roma Claudio Durigon e il coordinatore regionale della Lega Francesco Zicchieri dichiarano: L’obiettivo è quello di attestarci come primo partito della città, lavorando, a testa bassa, per dare un’alternativa credibile che faccia svegliare i romani dall’incubo dell’Amministrazione Raggi. Stiamo rafforzando giorno dopo giorno un percorso ambizioso, intorno al quale abbiamo costruito un consenso straordinario nel segno della responsabilità e delle competenze in attesa della sfida del governo della Capitale", concludono i due consiglieri.

