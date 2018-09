Da questa estate la sindaca di Roma Virginia Raggi settimanalmente pubblica video e foto di cittadini incivili che lasciano immondizia e suppellettili in mezzo alla strada. È il risultato della campagna di "segnalazioni" contro gli "zozzoni" intrapresa da Roma Capitale, che ha invitato i romani a fotografare e filmare chi sporca, così da consentire di far partire le indagini e le multe. L'ultima denuncia a mezzo social della sindaca è dello scorso 16 settembre: sul suo profilo Facebook Raggi ha pubblicato le immagini che immortalano due donne scaricare un divano in mezzo alla strada. Ora anche il rafforzamento del sistema di videosorveglianza sarà messo al servizio della lotta a chi sporca. Dei novanta nuovi occhi elettronici che saranno installati nelle prossime settimane, i primi sono stati già installati a Villa Borghese e Villa Lazzaroni.

"Da tempo, anche grazie all’aiuto di tanti cittadini, stiamo multando chi abbandona i rifiuti per strada. E stiamo predisponendo la sorveglianza con le telecamere per beccare chi sporca. – ha dichiarato la sindaca – Mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, vecchi pc, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori abbandonati davanti ai cassonetti dei rifiuti. Eppure basterebbe chiamare il servizio gratuito per la raccolta a domicilio di Ama o, in alternativa, portarli in uno dei centri allestiti dall’azienda dei rifiuti. Ogni giorno i lavoratori di Ama sono costretti a segnalare la presenza in strada di ingombranti che, tra l’altro, ritardano il loro lavoro".