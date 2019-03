Dopo aver incontrato Papa Francesco questa mattina in Campidoglio, la sindaca Virginia Raggi è partita per Doha, la capitale del Qatar. Il suo aereo è partito alle 16 e il rientro nella capitale è previsto per giovedì sera. Il viaggio è stato tenuto segreto fino al momento della partenza: la sindaca, che ha lasciato Roma accompagnata dal suo staff, si sta recando a Doha per incontrare l'emiro del Qatar. L'oggetto del meeting non è ancora chiaro, ma sembra che verterà su temi culturali e artistici. E sempre domani, a Doha, ci saranno anche i vertici dell'AS Roma Guido Fienga, Francesco Calvo, Mauro Baldissoni e Francesco Totti. Inizialmente si è pensato che potesse esserci un legame tra le due visite, ma lo staff di Virginia Raggi ha smentito che siano in Qatar per lo stesso motivo. "La missione istituzionale in Qatar della sindaca di Roma, Virginia Raggi, è finalizzata esclusivamente alla definizione e al rafforzamento di rapporti di collaborazione in ambito culturale. La visita della sindaca è già definita da giorni con impegni istituzionali e incontri bilaterali. Durante il viaggio non è previsto alcun incontro della prima cittadina con i dirigenti dell'A.S. Roma, come invece riportato erroneamente da alcune notizie stampa". Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Si precisa, inoltre, che la sindaca incontra i referenti del progetto dello stadio a Tor di Valle esclusivamente nelle sedi istituzionali proprio per evitare qualsiasi tipo di interpretazione"..

La visita di Papa Francesco in Campidoglio

Questa mattina la sindaca Virginia Raggi ha ospitato in Campidoglio la visita di Papa Francesco. "Ci impegneremo per affermare i principi di giustizia e la salvaguardia della dignità di tutti, nel rispetto delle diversità culturali e religiose", ha dichiarato la prima cittadina. "Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia – ha detto il Pontefice – Che sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza, che non perda la saggezza che si manifesta nella capacità di integrare e far sentire ciascuno partecipe a pieno titolo di un destino comune". E mentre Papa Francesco si trovava in Campidoglio, a piazzale Spadolini undici migranti venivano prelevati dalle forze dell'ordine e portati in questura proprio mentre aspettavano i volontari per poter fare colazione. Un fatto che è stato denunciato con forza dai volontari dell'associazione Baobab Experience.