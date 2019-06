Una tragedia che resta avvolta nel mistero quella di ieri sera a Roma, in zona Vigne Nuove, dove un uomo è stato trovato morto nel parcheggio sotterraneo di un condominio. Non è ancora chiaro se la persona fosse un residente o un uomo non legato all'edificio, ma la certezza è che intorno alle 21 di ieri il 58enne è stato ritrovato privo di sensi a due passi dalle macchine degli abitanti della palazzina. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante per salvargli la vita siano intervenuti una volante della polizia locale e un'ambulanza del personale sanitario della zona, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Probabilmente sarà disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, nel tentativo di risalire alle effettive cause della sua morte. Per questo motivo la salma è stata messa a disposizione degli inquirenti e dell'Autorità Giudiziaria.

La morte in condominio ha sconvolto la comunità di Vigne Nuove

L'uomo di 58 anni è stato trovato morto nel parcheggio del suo condominio, una fine prematura che ha gettato nello sconforto sia i residenti che l'intera comunità di Vigne Nuove. Non è ancora chiaro che cosa abbia portato alla morte dell'uomo, esattamente come per quanto riguarda un'altra morte avvenuta in un palazzo ad Appio Latino a febbraio, quando una ragazza di 17 anni si sarebbe lanciata dal sesto piano di un edificio. La ragazza si trovava probabilmente in compagnia di una sua amica, ma al momento non è stato ancora accertato nulla, esattamente come per quanto riguarda l'uomo che ieri sera è stato trovato senza vita nell'edificio a Vigne Nuove.