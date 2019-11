in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente questo pomeriggio a Vignanello, nella strada che collega il comune con la zona industriale di Centignano. Per cause ancora da accertare una macchina con a bordo una donna e sua figlia di tredici anni si sono scontrate con un trattore: l'impatto è stato molto violento, entrambe sono state portate all'ospedale in codice rosso. Le loro condizioni sono gravi, ma non si sa se siano in pericolo di vita o meno. La piccola in particolare avrebbe riportato un trauma facciale. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e quali siano le cause del sinistro: secondo le prime informazioni, la vettura sulla quale erano a bordo mamma e figlia avrebbe tamponato il trattore, finendo poi fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Incidente mortale sul Gra, deceduta una ragazza di vent'anni

Si tratta dell'ennesimo incidente avvenuto oggi sulle strade della capitale. Nel pomeriggio di oggi un altro tragico sinistro si è avuto sul Grande Raccordo Anulare intorno alle 16: una ragazza è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite nell'impatto. Secondo le prime informazioni, la giovane – tra i 20 e i 25 anni – avrebbe tamponato una vettura e sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Inutili i soccorsi giunti sul posto con un elisoccorso per tentare di rianimarla: a causa della violenza dell'impatto è morta praticamente sul colpo. Per consentire l'atterraggio dell'elicottero e le operazioni di messa in sicurezza della strada, è stato chiuso per alcune ore il tratto compreso tra l'aeroporto di Fiumicino e il bivio dell'A12 Roma-Civitavecchia. Per diverse ore gli automobilisti sono rimasti bloccati nel traffico e non hanno potuto proseguire, fino a che non sono stati fatti transitare sulla corsia d'emergenza.