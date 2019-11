Tragedia sul Grande Raccordo Anulare, dove una ragazza ha perso la vita a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto alcune vetture. Inutili i soccorsi: sul posto è stata fatta atterrare anche l'eliambulanza, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo. Il traffico è completamente bloccato: per permettere l'arrivo dell'elicottero è stato chiuso il tratto tra l'aeroporto di Fiumicino e il bivio dell'A12 Roma-Civitavecchia. Lunghe code si sono formate sul Raccordo, dove si registrano forti rallentamenti a causa del sinistro: il traffico procede su una sola corsia, con gli automobilisti bloccati sulla carreggiata. Non si conoscono ancora i dettagli sull'incidente avvenuto poco fa al km 14, tra lo svincolo dell'A12 Roma-Civitavecchia e Parco Leonardo. Gli automobilisti sono fermi senza procedere da oltre un'ora.