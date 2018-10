Succede una serata come tante a viale Ippocrate, tra piazza Bologna e la città universitaria La Sapienza, dove tra bar e baretti si ritrovano dall'ora dell'aperitivo in poi centinaia di giovani studenti attratti soprattutto dai prezzi imbattibili. Succede che qualcuno alza con tutta probabilità troppo il gomito e ha una pensata degna di Jackass, il programma culto dove stuntman e volontari su di giri si dedicano a imprese pericolose e per lo più stupide ma divertenti. II protagonisti del video che sta girando in queste ore su Facebook e Instagram sono stati immortalati mentre, seminudi, si arrampicano su un secchio dell'immondizia e si tuffano nei sacchi dell'immondizia accumulatisi sul marciapiede tra l'ilarità e l'incredulità generale.

La convivenza tra residenti e ragazzi che passano le loro serate fuori e dentro i bar di viale Ippocrate non è sempre facile. Lo scorso marzo l'episodio più grave, quando un signore ha lanciato della varechina dalla finestra ustionando alcuni ragazzi che stazionavano sotto il palazzo dove risiede