Siamo a viale Ippocrate, a due passi da piazza Bologna e di fronte all'università la Sapienza, nel cuore della movida degli studenti che qui si ritrovano tutte le sere per bere nei bar che offrono birre e superalcolici a prezzi modesti. E si sa: la convivenza tra i giovani che fanno festa nelle strade e il sonno dei residenti che vogliono dormire, non sempre è semplice, succede a San Lorenzo, a piazza Bologna, così come a Testaccio o a Ostiense. Ma di certo in questo caso si è superato il segno.

Secondo quanto riporta il quotidiano romano il Messaggero infatti, da un palazzo di viale Ippocrate nelle ultime notti qualcuno ha lanciato dei getti d'acqua e varechina, ustionando al volto diversi ragazzi che sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Un gesto che non si può certo giustificare con l'esasperazione e che poteva avere conseguenze ancora più gravi.