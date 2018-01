Con la testa fra le nuvole e la valigia sempre pronta. I soldi spesi per viaggiare sono senza dubbio quelli meglio spesi, dalle mete esotiche a quelle nostrane, dal mare alla montagna, dalle capitali ai piccoli borghi, quale che sia la meta prescelta, staccare la spina per un po' e godersi un sano relax lontano dagli impegni quotidiani è sempre la scelta giusta. E per gli appassionati di viaggi che però non vogliono spendere un capitale, gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino sono il punto di partenza perfetta, con diverse compagnie che operano a prezzi davvero convenienti. Il segreto è programmare in anticipo le vacanze, puntare un dito sul mappamondo e l'altro sul mouse per fare clic e acquistare il biglietto.

Aeroporto di Roma Fiumicino

L'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino che dista circa dista quasi 30 chilometri dalla stazione ferroviaria di Roma Termini e mette a disposizione dei passeggeri diversi mezzi di trasporto pubblico per raggiungerlo, queste sono le compagnie aeree low cost che vi operano e le relative destinazioni disponibili

Easy Jet

EasyJet, la compagnia aerea del Regno Unito, collega con diversi voli piuttosto frequenti l'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino alle seguenti destinazioni

Germania

Paesi Bassi

Svizzera

Inghilterra

Francia

Italia.

Ryanair

Rynair, la compagnia aerea a basso costo irlandese, è la più grande compagnia aerea low cost d'Europa e si ritiene che sia la compagnia aerea più scelta dai viaggiatori a livello europeo. Queste le destinazioni che mette a disposizione dall'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma

Belgio

Francia

Irlanda

Israele

Italia

Malta

Regno Unito

Spagna.

Wizz Air

La Wizz Air, compagnia aerea a basso costo ungherese, è attiva dal maggio 2004 e collega l'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino alle seguenti destinazioni

Bulgaria

Georgia

Lituania

Polonia

Ungheria.

Tui Fly

Tui Fly, la compagnia aerea con sede ad Hannover, in Germania, fa rotta su 75 mete in 17 stati europei e del Mediterraneo e utilizza 38 aeromobili e da Roma Fiumicino parte per la seguente destinazione

Germania.

Vueling

Vueling, la compagnia aerea a basso costo spagnola e non a caso il suo nome deriva dalla parola spagnola vuelo, che in italiano significa "volo", e da Roma Fiumicino, secondo "Hub" della compagnia, è possibile volare verso le seguenti destinazioni

Danimarca

Spagna

Algeria

Germania

Paesi Bassi

Grecia

Svizzera

Francia

Norvegia

Inghilterra

Italia

Russia

Marocco

Polonia

Croazia

Austria

TunisiaTel Aviv

Estonia

Islanda

Paesi Bassi.

Norwegian.

La Norwegian Air Shuttle ASA, è una compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, la sua base principale è l'Aeroporto di Oslo ma parte anche da Roma Fiumicino con le seguenti destinazioni

Norvegia

America

Danimarca

Svezia

Inghilterra

Spagna

Gran Canaria.

Aeroporto di Ciampino.

L'Aeroporto Pastine di Ciampino che dista dalla città circa 15 km, queste sono le compagnie aeree low cost che vi operano e le relative destinazioni disponibili

Ryanair.

Spagna

Italia

Danimarca

Francia

Germania

Ungheria

Danimarca.

Wizz Air.