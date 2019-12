in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto questa mattina su via Tiburtina in direzione di Roma. Erano circa le 5.00 di oggi – venerdì 6 dicembre – quando due mezzi pesanti si sono scontrati all'altezza del chilometro 17 in località Setteville, tra il comune di Tivoli e quello di Guidonia Montecelio. Secondo quanto ricostruito finora uno dei due camion coinvolti che viaggiava verso Tivoli, per cause ancora da chiarire, ha invaso la corsia di marcia opposta e il conducente dell'altro tir non ha potuto fare nulla per impedire lo schianto. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 con due ambulanze ed entrambi i camionisti sono stati trasportati in ospedale per essere medicati. Da quanto si apprende uno è in codice rosso, ma nessuno dei due è in pericolo di vita.

Chiusa via Tiburtina: mattinata da incubo per i pendolari

Il tratto interessato di via Tiburtina è stato chiuso per rendere possibile le operazioni di soccorso e i successivi rilievi condotti dai carabinieri. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione in direzione della capitale, con centinaia di pendolari costretti a cercare un percorso alternativo per raggiungere Roma, operazione complicata per un incidente avvenuto anche sulla statale 48. Sul posto sono dovuti anche giungere i soccorsi meccanici per rimuovere i mezzi incidentati dalla sede stradale e poter così riaprire la strada circolazione.

Il traffico a Roma venerdì 6 dicembre

Rallentamenti e incidenti questa mattina anche nella capitale e sull'A24 alle porte della capitale, dove un incidente ha provocato rallentamenti e code. Le info sul traffico in tempo reale.