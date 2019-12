in foto: Immagine di repertorio

La situazione della circolazione nella capitale nella mattina di oggi – venerdì 6 dicembre 2019 – quando sono segnalati diverse situazione critiche. A causa di un incidente avvenuto attorno alle 7.00 del mattino, è segnalato dal servizio LuceVerde Roma traffico bloccato sull'A24 tra lo svincolo di Castel Madama e l'uscita per Tivoli sull'A24 in direzione di Roma. Code sul tratto urbano dell'A24 sono invece segnalate tra il Grande Raccordo Anulare e la Tangenziale Est. Rallentamenti sul Gra in carreggiata interna tra l'uscito di via Casilina e via Appia. Traffico rallentato sulla Tangenziale Est a causa di un incidente in direzione del Foro Italico.

Schianto su via Tiburtina tra Tivoli e Guidonia

Un grave incidente si è invece verificato all'alba in direzione di Roma al chilometro 17 di via Tiburtina, Qui due camion si sono scontrati attorno alle 5.00 del mattino all'altezza di Setteville. Secondo quanto ricostruito finora un tir che viaggiava in direzione di Tivoli ha invaso la corsia opposta finendo la sua corsa contro un altro mezzo pesante. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasportato entrambi i conducenti in ospedale: da quanto si apprende sono feriti ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e i mezzi meccanici di soccorso per i rilievi del caso e per procedere poi con la rimozione dei veicoli incidentati. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione con la chiusura della strada e molti pendolari costretti a cercare vie alternative.