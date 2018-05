Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di oggi – venerdì 25 maggio – all'incrocia tra via Prenestina e viale Ronchi, alla periferia Est di Roma. Erano circa le 8.00 quando un uomo è stato travolto da un'auto in transito mentre attraversava la strada. L'anziano, 84 anni, è stato soccorso dal personale sanitario del 11 8 giunto sul luogo ed è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Umberto I. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e al momento è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino, che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità. L'automobilista coinvolto, al volante della sua Smart, da quanto si apprende si è fermato a prestare soccorso. Inevitabili le ripercussioni al traffico, anche alla circolazione della linee di tram che passano su via Prenestina per rendere possibili le operazioni di soccorso.