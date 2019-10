Via Pontina chiusa dal 28 ottobre fino al 6 novembre. L'interdizione al traffico è necessaria per lavori in corso e interessa il tratto compreso tra i chilometri 26,900 e 60,200, in direzione Latina. A comunicarlo Anas, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, che sta svolgendo, a partire da questa mattina, lavori di rifacimento del manto stradale. I cantieri saranno aperti tra le ore 21.30 e le 6 del giorno seguente, per evitare disagi agli automobilisti che la percorrono quotidianamente per spostarsi dal territorio della provincia di Latina a Roma e viceversa. Due settimane d'interventi sull'asfalto durante i quali è previsto il restringimento della carreggiata con transito su una corsia.

Lavori su via Pontina

La strada, come prevede Anas, in concomitanza con il termine dei lavori, sarà riaperta regolarmente a partire dall'8 novembre. Un intervento per eliminare le numerose buche che rendono pericolosa la strada alle auto, che rientrano in un quadro di investimenti di 8 milioni di euro. Oltre all'asfalto, è in programma la sostituzione dei guardrail. Anas ricorda agli automobilisti che la situazione della viabilità in tempo reale è consultabile anche tramite l’applicazione gratuita "VAI" di Anas. Inoltre il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

A settembre lavori sulla Pontina tra Vaccareccia e Borgo Piave

I lavori su via Pontina lo scorso settembre hanno interessato il tratto compreso tra le uscite per Vaccareccia e Borgo Piave, in direzione Latina. Interventi sulla pavimentazione stradale che si sono svolti tra il 2 e il 13 del mese scorso e che hanno richiesto anche in quel frangente il restringimento della carreggiata, con il traffico deviato su una sola corsia. Lo scorso luglio l'intervento ha interessato sempre il tratto compreso tra 26,900 ed il chilometro 60,200, per il rifacimento della segnaletica orizzontale.