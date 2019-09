Ripristino della pavimentazione stradale su via Pontina, in direzione Latina. I lavori di Anas partono oggi, lunedì 2 settembre e proseguiranno fino a venerdì 13 settembre. Come comunica l'ente nazionale per le strade, il tratto interessato riguarderà alcuni punti di via Pontina, tra le uscite per Vaccareccia e Borgo Piave. I lavori si svolgeranno tra le 9.30 e le 6 esclusi festivi e prefestivi, e per l'occasione, è disposto un restringimento della carreggiata adibita al transito dei veicoli, con il conseguente transito possibile solo su una corsia. Provvedimento necessario allo svolgimento dei lavori. Si raccomanda agli automobilisti in viaggio sul tratto interessato di prestare la massima attenzione al cantiere mobile e agli operai al lavoro su strada, fino al termine dell'intervento. La prima metà di settembre, inizio di ferie per alcuni, ritorno al lavoro per molti, si preannuncia non priva di disagi per chi quotidianamente transita lungo la Pontina, con possibile traffico. Anas ricorda agli automobilisti che la situazione della viabilità in tempo reale è consultabile anche tramite l’applicazione gratuita "VAI" di Anas. Inoltre il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

I lavori fatti su via Pontina a luglio

I lavori sulla Pontina hanno riguardato anche il periodo dal 29 luglio al 2 agosto scorsi, per il rifacimento della segnaletica orizzontale sulla nuova pavimentazione. Anche in quell'occasione sono state necessarie alcune limitazioni al transito dei veicoli lungo la tratta interessata dagli interventi, con chiusure a fasi alternate, e per tratti limitati la corsia di marcia o di sorpasso, del tratto stradale compreso tra il chilometro 26,900 ed il chilometro 60,200 e con restringimento della carreggiata.