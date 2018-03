Un grave incidente si è verificato attorno alle 13.00 di oggi – martedì 6 marzo – su via Pontina, all'altezza del chilometro 27,900 in direzione di Latina in località Monte d'Oro. Qui un camion nella corsia di sorpasso ha colpito in un'auto, finendo per schiacciare la vettura contro il guard rail. L'auto è finita in bilico sopra il cordolo di cemento. Coinvolti anche altri due mezzi pesanti.

Sul posto la Polizia Stradale e i vigili del fuoco. Gravi le ripercussioni al traffico con la strada chiusa nel tratto interessato e code in entrambe le direzioni. La strada è stata riaperta solo attorno alle 15.30. Sul posto anche i soccorsi sanitari del 118 con due ambulanze che, dopo ave estratto i feriti dai mezzi coinvolti, li hanno trasportati in ospedale. Da quanto si apprende nessuno verserebbe in gravi condizioni.