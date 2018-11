Eccola la foto che è rimbalzata per un'intera giornata sui social network, da Facebook a Twitter e poi in infinite catene di Sant'Antonio, accompagnata da messaggi allarmanti: "C'è una crepa sul ponte di via Ostiense fate attenzione". L'invito è a scegliere itinerari alternative e la notizia non si ferma. Il sovrappasso immortalato dal piano stradale è quello che passando sopra via Ostiense collega in entrambe le direzioni la via del Mare e il Grande Raccordo Anulare. Un tratto di strada trafficatissimo, percorso ogni giorno da migliaia di pendolari tra Ostia e Roma.

L'allarme si diffonde, la bufala si ingigantisce, tanto che la stessa Anas è costretta a intervenire per tranquillizzare i cittadini: "Il viadotto raffigurato nell’immagine non presenta segni di degrado del calcestruzzo, che è in buono stato, né tantomeno segnali di problemi strutturali. Quella che erroneamente viene scambiata per una “crepa” è in realtà un giunto tra due elementi della struttura. Sul viadotto peraltro non transita alcun veicolo in quanto è rimasto inutilizzato dopo i lavori di ammodernamento del Grande Raccordo Anulare".

Difficile dire chi abbia originato la bufala, certo è che ha contribuire a diffonderla ci sono stati anche esponenti politici locali. È il caso ad esempio di Pasquale Calzetta, esponente di Forza Italia, già consigliere municipale e poi collaboratore di Renato Brunetta, candidato senza essere eletto alle ultime elezioni. Dalla sua pagina ufficiale Calzetta posta la foto con un commento allarmante: "Crolla ponte sull'Ostiense verso Vitinia. ATTENZIONE!". Il post raggiunge più di 600 condivisioni. Quando qualcuno si limita a chiedere nei commenti se ci fosse un reale pericolo, Calzetta risponde così: "Non lo so mi è arrivato x whatsapp da un amico e sto cercando di capire…"