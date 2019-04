Traffico paralizzato nella mattina di oggi – giovedì 11 aprile – tra viale Trastevere e Porta Portese per colpa di un parcheggio non proprio a norma. Su via Induno un improvvido automobilista ha posteggiato sui binari il suo furgoncino bianco in modo tale da ostruire il passaggio del tram della linea 3. Risultato? Servizio interrotto in direzione della Stazione Trastevere per oltre un'ora, la strada chiusa e una fila di tram in attesa di poter riprendere servizio fermi sui binari con la scritta "fuori servizio" accesa. La situazione è tornata alla normalità vero le 12.30 quando il veicolo che ostruiva il passaggio è stato rimosso.

Formula E: Roma Sud è nel caos

Una mattinata difficile sul fronte della circolazione nel quadrante sud della capitale, a causa delle chiusure al traffico in vista del gran premio di Formula E all'Eur. In particolare gravi ripercussioni alla circolazione – completamente – paralizzata nell'ora di punta – sono dovute alla chiusura di via Cristoforo Colombo e allo svincolo di via Pontina sul Grande Raccordo Anulare. La situazione tornerà alla normalità non prima di lunedì. Sulla Colombo questa mattina si è anche consumata una tragedia nel pieno del traffico, dove un bimbo di 11 anni è morto a causa di un malore mentre si trovava in auto con la mamma e la zia. Polemiche per il ritardo nei soccorsi: l'ambulanza è riuscita ad arrivare solo scortata dai vigili urbani.