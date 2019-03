Ancora una volta via dei Cinque Archi sulla Velletri Nettuno è stata teatro di un incidente stradale. A rimanere coinvolto nel sinistro, verso le 20 del 28 febbraio, un giovane che ha perso il controllo della propria vettura. Il ragazzo ha sbandato con l'auto ed è finito contro la recinzione in muratura di una villa: fortunatamente non ha subito gravi conseguenze e ha riportato solo qualche leggera contusione. Sul posto sono intervenuti comunque i carabinieri, la polizia locale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la macchina del giovane. Via dei Cinque Archi è una via dove spesso si verificano incidenti stradali: il tratto dove ha sbandato il giovane, in particolare, è buio e pieno di curve pericolose. Non a caso non è la prima volta che quella strada è teatro di sinistri, spesso anche molto gravi.

Via dei Cinque Archi, una strada teatro di numerosi incidenti

L'ultimo incidente avvenuto in via dei Cinque Archi risale al 22 febbraio: un ragazzo di 18 anni è caduto sul suo scooter, finendo sotto le ruote di un furgone. Si trovava sulla moto con una ragazza, quando ha perso il controllo del mezzo ed è rotolato sull'asfalto, ferendosi gravemente. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili Del Fuoco, che hanno dovuto sollevate il furgone per recuperare il 18enne, bloccato tra la ruota e il paraurti. Una volta raggiunto il giovane, i soccorritori si sono immediatamente accorti che le sue condizioni erano molto gravi, e hanno chiamato un'eliambulanza per consentire il trasporto in ospedale. E, sempre a fine gennaio, cinque giovani a bordo di una Yaris si sono scontrati con una Mercedes: tutti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Per due di loro, molto gravi, si è reso necessario il trasporto in un nosocomio di Roma con l'eliambulanza.