È stato un brutto incidente quello avvenuto stamattina su via dei Cinque Archi a Velletri, in provincia di Roma. Un ragazzo di 18 anni è rimasto coinvolto in uno scontro tra una moto un furgone e una macchina: gravemente ferito, è stato trasportato a Roma con l'elisoccorso. Attualmente è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, ma non si sa ancora nulla sulle sue attuali condizioni. Delle altre persone coinvolte nell'incidente, per ora, non c'è nessuna notizia. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi, ma la dinamica del sinistro non è ancora chiara: da una prima ricostruzione sembra che il giovane stesse viaggiando sullo scooter insieme a una ragazza quando, per cause ancora da accertare, è caduto sull'asfalto. Il suo corpo è finito sotto il furgone, rimanendo incastrato tra il paraurti e le ruote. I soccorsi sono stati tempestivi e i Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente per aiutare il 18enne: hanno sollevato il mezzo e liberato il ragazzo, le cui condizioni sono apparse immediatamente gravi. Proprio per questo motivo è stata chiamata un'eliambulanza, che si è recata sul posto e ha trasportato immediatamente il ragazzo al Gemelli di Roma, dove adesso sta ricevendo le cure necessarie.

Via dei Cinque Archi, una strada già teatro di gravi incidenti

Non è la prima volta che in via dei Cinque Archi a Velletri si verificano gravi incidenti. La strada che porta a Nettuno, infatti, è spesso teatro di sinistri: uno degli ultimi si è verificato a fine gennaio, quando una Toyota Yaris con a bordo quattro ragazzi e una Mercedes Classe A guidata da un uomo di mezza età, si sono violentemente scontrate. Tutte le persone coinvolte hanno riportato lesioni molto serie, tanto che anche in quel caso si è dovuto ricorrere all'eliambulanza per trasportare un ragazzo al Policlinico Umberto I. L'incidente è avvenuto al termine di una curva immediatamente prima il tunnel ferroviario. Proprio qualche giorno fa Vincenzo Apicella, il vescovo di Velletri, aveva chiuso la Chiesa situata su via del Cinque Archi a causa della pericolosità della strada: è stata riaperta solo quando il sindaco Umberto Pocci gli ha garantito che sarebbe intervenuto sul semaforo pedonale antistante l'edificio, che da un paio di mesi aveva smesso di funzionare.