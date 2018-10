in foto: Immagine di repertorio

Un'auto si è ribaltata attorno alle 11.30 della mattina di oggi – mercoledì 3 ottobre – su via Baldo degli Ubaldi all'altezza dell'incrocio con via di Valle Aurelia, alla periferia nord di Roma. Sul posto la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi del caso e transennato con dei birilli l'area restringendo così la carreggiata. Da quanto ricostruito il conducente della vettura, un'utilitaria, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un semaforo e per poi ribaltarsi sulla carreggiata. Non è noto se siano rimaste coinvolte altre vetture o se ci siano feriti.