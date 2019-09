in foto: L’intervento dei vigili del fuoco

È chiuso da questa mattina il sottopassaggio ferroviario di Campo dell'Oro, alla periferia di Civitavecchia, per la segnalata caduta di calcinacci su via Aurelia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco – allertati attorno alle 9.30 di oggi mercoledì 11 settembre – che hanno eseguito un sopralluogo e rimosso la parte pericolane degli intonaci. Lo stato del sottopassaggio è stato giudicato negativamente dai vigili del fuoco che, pure senza necessità di interrompere il traffico ferroviario che non ha subito conseguenze, hanno raccomandato formalmente ulteriori approfondimenti alle autorità competenti. Il tratto stradale corrispondente invece è stato chiuso per precauzione. Sul posto anche la Polizia Locale di Civitavecchia che ha deviato il traffico veicolare e supportato l'intervento dei pompieri, assieme a un tecnico di Rfi che ha verificato che non vi fosse la necessità di intervenire sul traffico ferroviario.

Civitavecchia: tir in fiamme sull'A12

Un tir è andato in fiamme sempre nella mattina di oggi sull'Autostrada 12 Roma – Civitavecchia. L'autoarticolato era fermo all'interno dell'area di sosta "Il Pineto", quando per cause ancora da chiarire l'incendio si è sviluppato a bordo del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri, che hanno spento l'incendio, ma il mezzo pesante è stato completamente distrutto dalle fiamme. Da quanto si apprende a bordo si trovavano scatolame e saponi. L'incendio si è sviluppato attorno alle 6.30 del mattino e per eseguire le operazioni di spegnimento non è stato necessario chiudere la strada.