in foto: Incendio autostrada A12 Roma–Civitavecchia

Tir in fiamme nei pressi dell'Autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Un autoarticolato ha preso fuoco per cause ancora da accertare in corrispondenza dell'area di sosta ‘Il Pineto' dell'autostrada in direzione di Grosseto. Per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri con l'aiuto di un'autobotte arrivata dalla stazione di Cerveteri.

Pompieri sul posto, più di un'ora per spegnere l'incendio

Stando a quanto si apprende, le operazioni di spegnimento sono durate per più di un'ora. Questo, riporta il comunicato dei pompieri, a causa del carico del tir e cioè scatolami alimentari, conserve di pomodori, detersivi e saponi destinati a diversi supermercati. I pompieri hanno cercato di impedire al fumo di invadere la carreggiata dell'autostrada e creare problemi alla circolazione. Sul posto, per gestire il traffico, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Non si registrano feriti o intossicati dal fumo. L'incendio è divampato intorno alle 6,30 di oggi, mercoledì 11 settembre, e anche per questo non si registrano particolari ripercussioni sul traffico veicolare sul tratto autostradale coinvolto.