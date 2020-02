Un albero è crollato a causa del forte vento su un'auto in transito su via Aurelia, ferendo due ragazze. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 42 nella notte tra il 5 e il 6 febbraio: le due giovani sono state estratte dalle lamiere dell'auto dai Vigili del Fuoco di Cerveteri, poi sono state portate all'Aurelia Hospital per essere medicate. Non sembra siano in pericolo di vita. Questo non è stato l'unico intervento dei pompieri nella notte appena passata: il forte vento, infatti, ha causato la caduta di altri alberi in diverse zone del Lazio, anche se fortunatamente non si sono registrati altri feriti oltre alle due giovani ragazze. Altri interventi sono stati registrati alle 4.30 del mattino a Castel Giuliano, dove un albero è crollato tranciando i fili elettrici e invadendo la strada. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati durante i lavori di rimozione dell'arbusto dalla carreggiata. L'elettricità è stata ripristinata dai tecnici poco dopo, nella zona ora non risulta nessun problema.

Roma, albero cade davanti l'Umberto I: ferito un uomo

Il forte vento che ha soffiato negli ultimi giorni ha creato danni e disagi anche a Roma. Martedì, intorno alle 19, un platano è crollato davanti al Policlinico Umberto I, ferendo gravemente una persona, danneggiando una macchina, e causando la morte di centinaia di storni che in quel momento stavano riposando sui rami. Un fatto molto grave, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per l'uomo colpito, un 51enne originario della provincia di Grosseto. Anche mercoledì 5 febbraio sono state decine gli interventi dei Vigili del Fuoco su alberi e rami caduti a Roma e provincia a causa del forte vento. Sono stati danneggiati negozi, macchine e semafori, i crolli hanno ovviamente paralizzato il traffico nella capitale.