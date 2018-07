in foto: Il totano gigante venduto all’asta a Fiumcino

"Mai visto un totano di questo tipo arrivare a questa misura", dicono i pescatori di Fiumicino. Il pesce, catturato ieri notte nelle acque del mar Tirreno dal peschereccio della flotta locale Nuova Madre Emilia, è stato battuto all'asta del pesce del paese dell'aeroporto. Si tratta, spiegano i pescatori sulla pagina Facebook dell'asta, di un totano della specie Illex-Coindetii del peso di ben 18,1 chili. Diffuso nel Mediterraneo e nell'Atlantico orientale, il totano si trattiene in vicinanza di fondi fangosi e sabbiosi, a profondità molto variabili a partire dai 100 metri di profondità e può raggiungere anche gli 800 metri.

"Anche se siamo nella sua stagione ideale si tratta di una cattura davvero insolita poiché nel Mediterraneo normalmente la taglia media si aggira intorno ai 30/40 cm di lunghezza, per un peso che al massimo può arrivare ai 1/2 chili. Questa è, quindi, pesca davvero inaspettata che misura anche la varietà e qualità delle acque del nostro mare", ha spiegato Giovanni Istinto, nuovo astatore dell'Asta dopo la morte di suo nonno Giovanni scomparso pochi mesi fa. Giovanni, un'istituzione di Fiumicino, fondò l'asta del pesce nel 1979 e fino al 2014 è stata una delle ultime ‘aste alla voce' ancora attive in Italia. Il banditore fissava il prezzo base delle casse di pesce di un intero peschereccio e gli astanti, a voce, rilanciavano l'offerta per accaparrarsi il pescato.