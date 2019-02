in foto: Immagine di repertorio (Fonte la Presse)

È gravissimo il ragazzo di 16 anni di Nettuno che a seguito di un incidente stradale è stato travolto da un furgone su via dei Cinque Archi, nel Comune di Velletri ai Castelli Romani. Il giovane ricoverato nel reparto di terapia intensiva si trova ancora in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. Secondo le informazioni apprese, il terribile incidente è avvenuto qualche giorno fa, quando l'adolescente era a bordo del suo scooter 125 HP nel territorio della provincia di Roma e stava tornando a casa. Improvvisamente e per cause ancora in via d'accertamento, si è scontrato con un'auto, una Mercedes, guidata da un anziano che lo ha sbalzato dalla sella e lo ha trascinato per diversi metri prima che finisse rovinosamente sull'asfalto. Una volta a terra, il ragazzo è stato travolto da un furgone che stava transitando in quel tratto di strada ed è stato a sua volta coinvolto nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarlo da sotto il mezzo, poi, il 16enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 arrivato in eliambulanza che l'ha trasportato nel nosocomio romano. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Velletri stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.