in foto: Lorenzo Battistini, morto a 27 anni in seguito a un incidente sull’Appia

In tantissimi hanno voluto salutare oggi per l'ultima volta Lorenzo Battistini, il 27enne di Velletri morto domenica in seguito a un terribile incidente sulla via Appia. Centinaia di persone si sono ritrovate questa mattina nella Cattedrale di San Clemente a Velletri per i funerali del ragazzo. Un destino, quello di Lorenzo, simile a quello del fratello Dennis, rimasto vittima anche lui di un incidente in moto. Oggi la bara è stata portata a spalla dagli amici del giovane e dall'altro fratello, Cristiano, che ha visto morire Lorenzo con i suoi occhi. Il 27enne era in sella alla sua motocicletta, una Yamaha blu, insieme alla sua fidanzata quando è stato preso in pieno da un'automobile. Insieme ad alcuni amici e al fratello erano appena tornati da un pranzo al mare a Terracina. La fidanzata, una ragazza di Artena, è tuttora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, dov'è stata portata d'urgenza con l'eliambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita, ma preoccupano le condizioni di una gamba. Sarebbe cosciente e avrebbe già avuto notizie della tragica sorte di Lorenzo.

Lo striscione per Lorenzo: "Non è un addio, ma un arrivederci"

Il ragazzo lavorava con il padre e il fratello nell'azienda di famiglia, che si occupa, riporta il quotidiano locale IlCaffè, che si occupa di pozzi e trivellazioni. Nel piazzale della cattedrale di Velletri oggi c'erano striscioni, uno recitava "Non è un addio, ma un arrivederci" e tanti palloncini azzurri sono stati lanciati in aria per salutare Lorenzo.