in foto: Immagine dei vigli del fuoco

Una voragine si è aperta a Velletri sotto al peso di un'autocisterna in manovra. Il manto stradale ha ceduto improvvisamente all'interno di una stazione di servizio IP in piazza XX Settembre, nel Comune dei Castelli Romani. Si tratta di un mezzo che trasportava circa 14mila litri di benzina e 17 mila litri di gasolio. L'episodio è avvento nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre. L'autocisterna, carica di carburante, stava rifornendo le pompe di benzina a disposizione dei clienti in stazione.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il funzionario di servizio, arrivati intorno alle ore 16. I pompieri hanno lavorato sul posto per svolgere gli accertamenti necessari e mettere in sicurezza l'area circostante. L'attenzione è stata alta, in quanto sia il conducente che il titolare dell'esercizio temevano che durante il cedimento della strada a causa della manovra potesse essere fuoriuscito del carburante o che il mezzo potesse presentare rotture da impedirne la partenza senza colare sulla carreggiata.

Nessuna fuoriuscita di carburante

Terminate le operazioni, i vigili del fuoco non hanno riscontrato fuoriuscite di liquido infiammabile, l'autocisterna infatti, dopo alcune verifiche svolte anche con l'aiuto di torce che hanno illuminato la parte inferiore, non presenta falle, né rotture. Secondo le informazioni apprese nessuno è rimasto ferito.