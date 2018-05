….

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi – martedì 8 maggio – a Velletri, comune dei Castelli Romani. Qui un camion carico di brecciolino, si è ribaltato su via Cinque Archi. Il mezzo pesante si è ribaltato schiacciando un'automobile in transito con due passeggeri a bordo. Il camion ha schiacciato la vettura, ferendo chi si ti trovava a bordo. In tutto sono tre le persone rimaste ferite nel sinistro, compreso anche il conducente del camion, di cui una in modo molto grave, che è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasportata in codice rosso all'ospedale di Latina.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha chiuso la strada per rendere possibili prima le operazioni di soccorso, e dopo i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi incidentati, e una squadra dei vigili del fuoco. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una seconda vettura, finita fuori strada per evitare l'impatto.