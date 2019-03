in foto: Foto di repertorio

Ancora un incidente in via dei Cinque Archi, nella zona bassa di Velletri, comune dei Castelli Romani. Stando a quanto si apprende, un'automobile, una Ford Fiesta, si sarebbe ribaltata poco prima delle 10 e 30. Un ragazzo di 19 anni di Velletri sarebbe rimasto gravemente ferito. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, ma in seguito si è reso necessario l'arrivo di un elicottero del 118 per permettere di trasportare il giovane subito in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbero coinvolte altre vetture. La Fiesta proveniva da Nettuno e si sarebbe schiantata, per motivi ancora da accertare, contro il muro di un'abitazione prima di capovolgersi. Il fatto è accaduto precisamente all’incrocio all’altezza della Madonnina, nella contrada Sole e Luna. "Io vivo sulla via dei Cinque archi, corrono come matti, non solo in quel punto anche vicino alla scuola, se imparassero a tenere alzato il piede dall'accelleratore tanti incidenti non avverrebbero", scrive una cittadina su un gruppo Facebook di residenti a Velletri.

Solo qualche giorno fa, il 28 febbraio, la strada è stata teatro di un altro grave incidente. Un ragazzo anche in quel caso perse il controllo della sua automobile e andò a sbattere contro la recinzione in muratura di una villa. Fortunatamente non riportò conseguenze serie. Ancora, il 22 febbraio, un giovane in sella al suo scooter perse il controllo e venne investito da un furgone.