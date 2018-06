Ha visto una sagoma lanciarsi nel vuoto da ponte Cestio e non ci ha pensato due volte a tuffarsi nel tentativo di salvarle la vita. Protagonista del gesto di coraggio e generosità un uomo di 45 anni di origine romena, impiegato in uno degli stand de ‘La Festa del Cinema' sulle banchine del Tevere. L'episodio è avvenuto attorno alle 22 della serata di ieri – giovedì 21 giugno – quando l'uomo ha lasciato lo stand dove stava lavorando e a nuoto ha raggiunto la donna che si era lanciata nel fiume per togliersi la vita.

Immediatamente gli astanti hanno allertato i soccorsi e i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori hanno recuperato la donna e il suo soccorritore, riportandoli sulla banchina. L'uomo è stato accolto tra gli applausi di ringraziamento e ammirazione dalle persone presenti, mentre la donna è stata trasferita al Fatebenefratelli per essere sottoposta agli accertamenti di rito.

Magliana: ritrovato un cadavere nel Tevere

Sempre nella giornata di ieri nel Tevere è avvenuto anche un macabro ritrovamento: un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto alla Magliana. Recuperato dai vigili del fuoco, non è stato possibile stabilire la sua identità non avendo documenti indosso. L'età apparenta è quella di un uomo tra i 50 e i 60 anni. Aperta un'inchiesta da parte dei carabinieri della stazione dell'Eur.