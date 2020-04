Un bimbo di undici anni è grave, ricoverato in ospedale dopo essere rimasto gravemente ustionato. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, a Vallecorsa, un Comune della Ciociaria, in provincia di Frosinone. Secondo le prime informazioni apprese il piccolo stava giocando davanti al camino di casa, che era acceso e scoppiettava, quando improvvisamente il suo pigiama ha preso fuoco. A dare l'allarme è stata la mamma che, non appena si è accorta delle fiamme sugli indumenti del figlio, ha spento il fuoco e ha cercato di sfilarglieli il prima possibile.

Il bimbo ha riportato gravi ustioni ed è grave

Il bimbo ha riportato gravi ustioni, di secondo e terzo grado su varie parti del corpo, per questo è stato necessario il trasporto urgente in eliambulanza diretta all'ospedale Agostino Gemelli di Roma. Da come si apprende al momento le sue condizioni di salute sono gravi e il piccolo si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Sono ore di apprensione per i genitori del piccolo, che attendono con speranza possa migliorare. La prognosi per ora resta riservata. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Frosinone, che hanno ascoltato i familiari. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.