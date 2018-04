in foto: La palazzina dove si è consumata la tragedia

Un'anziana signora è precipitata questa mattina dalla finestra della sua abitazione in zona Valle Aurelia ed è ora ricoverata in gravissime condizioni. La donna, da quanto si apprende, è caduta mentre stava pulendo i vetri delle finestre e, forse per un malore o per aver perso l'equilibrio, è precipitata dal quinto piano della palazzina di via Carlo Pascal.

La vittima del drammatico incidente domestico è precipitata nel vuoto per quattro piani e infine è atterrata sulla tettoia di un'abitazione al primo piano, che ha attutito la caduta e impedito che finisse per schiantarsi sul marciapiede. Soccorsa dopo l'allarma lanciato da un vicino di casa, è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata ricoverata in gravissime condizioni.

Nelle operazioni di soccorso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, con l'ausilio di un'autoscala, hanno recuperato la donna gravemente ferita e consegnata al personale sanitario del 118. Sul posto anche la polizia che ha aperto un fascicolo su quanto accaduto, anche se al momento non ci sono elementi che fanno presupporre una dinamica diversa da quella dell'incidente.