in foto: Immagine repertorio

Una donna di 75 anni è stata salvata dalla sua automobile che ha preso fuoco dopo un incidente. Una vera e propria tragedia sfiorata in piazza della Pace a Ciampino (Roma), dove l'anziana per causa ancora da stabilire ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro un'altra auto parcheggiata. Dopo l'impatto si sono sviluppate le fiamme che hanno avvolto la vettura, mentre la donna non riusciva a scendere per mettersi in salvo avendo perso i sensi.

Decisivo l'intervento di alcuni passanti che hanno utilizzato un estintore per tentare di spegnere l'incendio, ma soprattutto di due poliziotti di quartiere che, durante il loro giro di pattuglia, hanno notato il fumo e sono immediatamente accorsi per verificare cosa stesse accadendo. Gli agenti hanno tentato di aprire le portiere ma, visto che erano chiuse dall'interno, hanno infranto il vetro anteriore con il calcio delle pistole traendo in salvo la donna priva di conoscenza. Trasferita al Policlinico di Tor Vergata a bordo di un'ambulanza è stata ricoverata. Leggermente intossicati anche i due poliziotti che sono stati visitati e dimessi con una prognosi di sette giorni.