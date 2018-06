Momenti di paura e tensione questa mattina a Ostia. Qui una coppia di venditori ambulanti, è salita sul tetto della sede del X Municipio minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono accorso i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, intavolando una trattativa in particolare con l'uomo che minacciava di togliersi la vita. Da quanto si apprende questo è il titolar3 di un banco in via delle Baleniere, che il municipio vorrebbe spostare cambiandogli ubicazione. Sul posto è giunta la minisindaca del Movimento 5 stelle Giuliana Di Pillo, che si è messa a disposizione dei venditori ambulanti per incontrarli.

A condurre la trattativa Antonio Di Giovanni, capogruppo del Movimento 5 stelle, che ha condotto la trattativa: "Ci hanno allertato e immediatamente siamo intervenuti, lasciando i lavori della commissione in cui eravamo impegnati– racconta a Fanpage.it – Io e la presidente siamo saliti sul tetto e, dopo aver raggiunto telefonicamente la donna, li abbiamo convinti ad aprirci la porta che era bloccata con un paletto di ferro e abbiamo instaurato un dialogo. Non eravamo a conoscenza di tutte le criticità delle loro condizioni e ce ne faremo carico". Sul tetto nel frattempo si era arrampicato anche un dirigente del commissariato di zona e, tutti insieme, hanno lasciato l'edificio. "Abbiamo accolto i venditori ambulanti nell'ufficio di presidenza per una riunione – ha continuato Di Giovanni – Nel rispetto delle regole e della legalità c'è la disponibilità della maggioranza che rappresento ha venire incontro alle esigenze di chi lavora e a fatica arriva a fine mese".

Il giornalista e consigliere municipale Andrea Bozzi ha trasmesso in diretta su Facebook le fasi più concitate, con l'arrivo dei vigili del fuoco e le minacce della coppia di gettarsi nel vuoto.