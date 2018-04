Un sabato tra fuoriserie e vip allo Zoomarine. Trenta Ferrari testarossa del Ferrari Club ‘Passione Rossa' saranno esposte al parco marino di Torvajanica. Ospiti dell'evento Roberta Beta, Nathalie Caldonazzo, Jimmy Ghione, Milena Miconi. Un anticipo d’estate per i personaggi dello spettacolo – si legge nel comunicato stampa dell'evento – che sceglieranno sempre più Zoomarine come meta delle vacanze primaverili ed estive, considerato che nelle prossime settimane saranno resi noti i nomi di molti altri attori e personaggi televisivi che hanno annunciato di voler essere testimonial del Parco marino alle porte di Roma.

Non solo le trenta Ferrari saranno in mostra, ma saranno a disposizione anche per eccezionali test drive. Durante l’evento, infatti, verranno distribuiti gratuitamente dal Club Passione Rossa una serie di "Gratta&Gira" e per i più fortunati ci sarà la possibilità di vincere un giro a bordo dei bolidi di Maranello nei dintorni di Zoomarine. All'evento, come detto, saranno presenti anche diversi personaggi dello spettacolo come l'inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e la show girl Nathalie Caldonazzo. Proprio quest'ultima ieri è stata vittima di un incidente stradale avvenuto a Roma nel quartiere prati. Caldonazzo è stata soccorsa è trasportata al pronto soccorso più vicino.