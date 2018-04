in foto: Nathalie Caldonazzo, vittima di un incidente a Roma

La showgirl Nathalie Caldonazzo è rimasta coinvolta in un incidente stradale in piazza Monte Grappa, quartiere Prati a Roma. Stando a quanto si apprende, nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti uno scooter e un'automobile. Dalle prime informazioni sembra che Caldonazzo sia stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

Chi è Nathalie Caldonazzo

Nathalie Caldonazzo, ballerina e modella, diventa famosa a inizio anni '90 per la sua relazione con l'attore napoletano Massimo Troisi, rapporto durato fino alla morte di Troisi nel 1992. Nel 1997 Caldonazzo entra a far parte della compagnia del Bagaglino e prendendo parte a diverse trasmissioni tv su Canale 5. Recita anche come attrice in alcuni cinepanettoni, Fratelli d'Italia e Paparazzi. Negli anni 2000 si dedica principalmente al teatro e nel 2017 partecipa come concorrente alla dodicesima edizione de ‘L'isola dei famosi' condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5. "Mia figlia appena ne ha sentito parlare è scoppiata a piangere. Lei di solito è molto distaccata, non ama mostrare i suoi sentimenti, come tutti i nati sotto il segno dello Scorpione, però, sotto sotto, è dolcissima. Abbiamo guardato insieme il Grande Fratello Vip, ha capito che è un gioco e si è calmata", ha raccontato Caldonazzo prima della sua partecipazione al reality show.