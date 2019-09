La scissione di Matteo Renzi dal Partito Democratico è ormai cosa fatta. Scosse di assestamento, riposizionamenti e addii sono attesi anche a livello locale, e Roma non fa certo eccezione. Nel gruppo di Italia Viva alla Camera, è dato per certo anche l'ingresso di Roberto Giachetti, in esplicita rotta di collisione con la segreteria di Nicola Zingaretti. L'ex vicepresidente della Camera è anche consigliere comunale a Roma, dove a corso contro Virginia Raggi per la carica di sindaco nel 2016. Nel momento in cui lascerà il gruppo del Partito Democratico – a norma di statuto – non potrà costituire da solo un nuovo gruppo e sarà costretto a iscriversi al gruppo misto: il regolamento non prevede infatti la possibilità per un singolo consigliere di costituire un gruppo diverso da quello della lista con cui è stato eletto.

Per Giachetti si aprono altre due possibilità. La prima è iscriversi al gruppo dove si trova da sola Svetlana Celli – eletta con la Lista Civica che appoggiava proprio la corsa di Giachetti – ma la diretta interessata potrebbe trovarsi in imbarazzo, essendo ormai sostanzialmente organica al gruppo del Partito Democratico, anche se potrebbe accettare la soluzione formula. La seconda ipotesi, più complessa, è puntare alla nascita di un gruppo di Italia Viva anche in aula Giulio Cesare, cercando tra le file dei consiglieri democratici qualche interessato: un progetto che se Giachetti fosse interessato a perseguire sarebbe tutt'altro che semplice. Ma un nome di un possibile socio4 nell'impresa ci sarebbe: quello del sempre inquieto Orlando Corsetti, a disagio in un partito che si sposta verso sinistra. Renziano, ma non di stretta osservanza, Corsetti non ha ancora manifestato interesse per il nuovo soggetto politico

Intanto ieri Roberto Giachetti non era in consiglio comunale e, ai suoi a questo punto ex compagni di partito, non ha ancora comunicato nulla sul suo destino. Esclusa invece ogni ipotesi di dimissioni da consigliere comunale, un ruolo che Giachetti non ha mai voluto abbandonare coerentemente con la sua candidatura a sindaco.