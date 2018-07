in foto: Foto dal gruppo Facebook "Sei del nuovo Salario se"

Non solo gabbiani e topi, ma anche pappagalli e cavalli, per non parlare dei cinghiali che scorrazzano indisturbati in alcuni quartieri. Dopo il coccodrillo avvistato per i canali di Maccarese (sarà una leggenda metropolitana?), il bestiario degli animali a spasso per le strade di Roma si arricchisce ancora. Sono state postate questa mattina sui social network le immagini di un pavone, fotografato a passeggio per via Cocco Ortu, una tranquilla strada residenziale nel quartiere di Nuovo Salario alla periferia Nord-Est della città.

Da quanto si apprende lo splendido animale era riuscito ad "evadere" dalla vicina Università Pontificia Salesiana. Proprio grazie alla comunicazione dei cittadini che hanno fatto circolare l'informazione in rete, la direzione dell'ateneo è stata informata e ha inviato il suo personale a recuperare l'animale.