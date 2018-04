Al Casale 4.5 la festa della Liberazione si festeggia anche quest'anno con il consueto appuntamento birrario di primavera. "Un Mare di Birra… sul Prato", giunto all'ottava edizione ed organizzato da Publigiovane Eventi, vedrà alcuni tra i migliori pub della Capitale presentare la propria selezione di prodotti, all'insegna come sempre dell'eccellenza e della qualità; un'occasione imperdibile per trascorrere una piacevole giornata immersi nel verde della campagna romana. Orari: dalle 12:00 al 01:00 di notte. Costo: l'ingresso è libero, mentre per ogni consumazione si prevede poi l'acquisto tramite i gettoni (del valore di 1 euro ciascuno) il cui cambio potrà essere effettuato alle casse predisposte.

Sapori all'aria aperta

Durante l'evento, che nelle scorse edizioni ha riscosso un grande successo radunando migliaia di appassionati, la vera protagonista sarà naturalmente la celebre bevanda a base di malto d'orzo, frutto di un'accurata selezione da parte dei pub partecipanti. Un'interessante ed invitante fila di banchi allestiti per l'occasione, una sorta di allegro contest tra colleghi a base di birre, circa un'ottantina, provenienti dai più influenti paesi birrari del mondo. A prendere parte a questa edizione saranno le seguenti birrerie: "Birrifugio", "BQuadro", "Brew Dog", "Craft, Draft", "Golden Pot", "King Arthur", "Kombeer", "Luppolo Station", "Mad for Beer", "Mastro Titta" e "Serpente". Non potranno mancare ovviamente, per rendere questo appuntamento ancora più gradevole, uno spazio dedicato al buon cibo, con specialità gastronomiche presentate da rinomate realtà di street food e famosi produttori, come "Elettroforno Frontoni", "Pork’n’Roll", "Mozzico" e il caseificio "La Stella di Amaseno", musica e giochi per grandi e piccoli.

Come raggiungere il Casale 4.5

Situato in via Ardeatina 1969, l'agriturismo è raggiungibile o in autobus, prendendo la linea 044, o in auto, usufruendo della possibilità del parcheggio gratuito in loco.