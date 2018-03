È stato ritrovato un corpo di donna nel lago di Nemi ai Castelli Romani. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di Ximena Garcia, la cittadina argentina transessuale scomparsa da diverse settimane fa il cui caso è stato seguito dalla trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?'. Il corpo è stato scorto da un pescatore nei pressi della riva. L'uomo ha subito dato l'allarme e il cadavere è stato recuperato. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Velletri. Il visto è praticamente irriconoscibile, a causa della lunga permanenza in acqua del corpo, ma un tatuaggio sulla schiena e la scheda sim nel telefono cellulare trovato indosso portano a identificare il cadavere rinvenuto con la donna scomparsa.

La scomparsa di Ximena Garcia a fine gennaio

Ximena Garcia si è allontanata a fine gennaio dalla casa che divideva con il marito, Stefano Santucci a Campoleone in provincia di Latina, dopo una lite senza far avere più notizie all'uomo o ad amici e familiari. Si è allontanata portando con sé il passaporto e diversi effetti personali, non lasciando così escludere per settimane che avesse deciso di lasciare l'Italia. Lo stesso Santucci aveva