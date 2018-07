Spari in strada nella mattina di ieri nel parcheggio di una sala giochi al civico 1790 di via Casilina, estrema periferia Est di Roma, nel quartiere della Borghesiana. In serata gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Casilino, al termine di indagini lampo, hanno arrestato un uomo con l'accusa di tentato omicidio. Almeno sei i colpi di proiettile esplosi in mezzo alla strada. Per fortuna nessuna di essi è andato a segno contro qualcuno, ma i proiettili hanno colpito solo alcune auto danneggiate. Allertate da diverse telefonate arrivate al 112, quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto l'uomo che aveva premuto il grilletto si era già allontanato a bordo di un'auto.

La vicenda è stata ricostruita questa mattina sul quotidiano online Romatoday, secondo il quale all'origine della sparatoria ci sarebbe stato un alterco tra due uomini e il dipendente di un'esercizio commerciale che alle 6 di mattina non voleva farli entrare nel bar sala giochi, in quel momento chiuso. Ne sarebbe scaturito un alterco in cui il dipendente ha ricevuto un pugno. Successivamente uno dei proprietari del negozio ha rintracciato i due aggressori, inscenando una vendetta a colpi di crick. La situazione a quel punto sarebbe degenerata con colpi l'arrivo di altre persone, tentativi di investimento e infine i colpi di pistola esplosi in pieno giorno.