Sparatoria in pieno giorno su via Casilina: all’origine ci sarebbe una lite stradale

Sparatoria in mezzo alla strada oggi su via Casilina nel quartiere della Borghesiana, all’estrema periferia est di Roma nel parcheggio di una sala slot. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, forse tutto è nato da una lite per ragioni di viabilità. Nessuno è per fortuna rimasto ferito.