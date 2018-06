Dopo l'apertura dello storico Da Michele e l'annuncio dell'arrivo di Gino Sorbillo, a Roma sbarca un altro famoso pizzaiuolo napoletano. Si tratta di Salvatore Di Matteo, discendente di una storica famiglia di artigiani della pizza e proprietari di un celebre locale nel cuore di Napoli in via dei Tribunali.

La pizzeria romana, che si chiama ‘Salvatore Di Matteo Le Gourmet', si trova in via Vittoria Colonna a due passi da piazza Cavour. L’obiettivo, spiega di Matteo, "è far sapere alla città di Roma che un pezzo di Napoli è possibile trovarlo anche nella capitale; con un ambiente ampio, luminoso ed accogliente per garantire la giusta comodità. La pizza è sempre vista come un pasto frugale e veloce, invece, con il progetto Le Gourmet, questa pietanza diventa un prodotto ricercato, d’eccellenza, per creare un connubio perfetto tra pizza di qualità ed ambiente raffinato e confortevole….. il salotto della pizza!”

Il menù

Il menu è composto da più di 20 pizze, antipasti, fritti e dolci della tradizione partenopea. Tra le pizze non possono mancare quelle della tradizione come la Marinara Rustica con Pomodoro del Piennolo, Pomodori pelati, Aglio dell’Ufita, Origano di montagna, Basilico e Olio evo oppure la Pizza Fritta Tradizionale con Ricotta, Cicoli alla napoletana, Provola di latte vaccino e Pomodoro San Marzano. Ci sono inoltre Pizze Gourmet come la Faccia Gialla con Pomodorini gialli del Vesuvio, Mozzarella di bufala, Olio evo, Basilico, Pecorino e una grattugiata di Limoni di Sorrento, oppure la Tonnarella con Fior di latte, Pomodorino Corbaino, Crema di cipolle caramellate, Filetto di tonno, Olive Taggiasche, Formaggio e Olio evo, oppure ancora la Pizza Radici, premiata al primo posto all’European Cup 2012 per le Pizze di Qualità con Ricotta, Cicoli, Salame Napoli,Pomodori del Piennolo, Mozzarella di bufala, Pecorino e Olio evo.

