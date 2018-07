in foto: Immagine repertorio

Ennesimo crollo di un albero nella capitale, questa volta in via delle Fornaci a due passi da San Pietro, all'altezza del civico 65. Erano circa le 15.00 di oggi, lunedì 2 luglio, quando un albero è crollato all'improvviso schiantandosi al suolo e travolgendo un'auto in quel momento di passaggio. A bordo della vettura viaggiava una donna, che è rimasta ferita a causa dell'impatto dell'arbusto del grosso pino marittimo.

Soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto è stata trasportata all'ospedale Santo Spirito in ambulanza. Qui è stata ricoverata in codice rosso per un trauma toracico. Non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Locale di Roma Capitale e vigili del fuoco, che sono impegnati nella rimozione della vettura. Chiusa la strada nel tratto interessato per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso.