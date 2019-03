in foto: Ultimo, Manuel Bortuzzo

Anche il cantautore Ultimo ha voluto inviare un messaggio a Manuel Bortuzzo. L'artista romano ha chiesto al nuotatore 19enne di salire sul palco insieme nel corso dei suoi concerti e anzi, addirittura, di andare in tour con lui e di condividere tutte le tappe. "Oltre ad augurarti di rimanere così come sei non posso fare, hai insegnato tu a me come ci si comporta e quanta forza risiede dentro ognuno di noi. Tu hai questa responsabilità verso le persone: di far capire quanta forza c'è in noi. Continua a fare quello che già stai facendo, ti mando un bacione grande. Ti volevo invitare ai miei concerti, vieni quando vuoi. Anzi, fatti tutto il tour con me, se famo tutto il tour insieme, guarda che ci divertiamo", l'invito inviato a Massimo Giletti e ricondiviso su Instagram da Manuel. "Così sali sul palco e insegni a me e ai ragazzi che ci saranno come si affronta la vita, perché tu sei un esempio. Te vojo bene, a presto. Ciao Manuel", ha concluso Ultimo. Il messaggio del cantautore di San Basilio è stato mostrato a Manuel durante la trasmissione ‘Non è l'Arena' in onda ieri su La7 e a cui il 19enne ha partecipato insieme al papà Franco. Sorpreso dal messaggio di Ultimo, il nuotatore ha risposto: "Magari non tutto il tour, ma una data magari la possiamo fare. Non pensavo a tutto questo. Ha capito chi sono".

Manuel Bortuzzo, ferito da un colpo di pistola e rimasto paralizzato

Manuel Bortuzzo, 19 anni, è rimasto ferito da un colpo di pistola sparato nei pressi di un pub di piazza Eschilo, quartiere Axa di Roma. Insieme a lui c'era la fidanzata di 16 anni, rimasta fortunatamente illesa. A sparare sono stati due ragazzi romani, che hanno confessato a distanza di poche ore dal fatto. Soccorso e trasportato all'ospedale San Camillo di Roma, Manuel ha riportato una lesione completa del midollo spinale. Significa che è rimasto paralizzato e non può più muovere gli arti inferiori. Dimesso dal San Camillo, ora si trova alla Fondazione Santa Lucia di Roma, dove ha cominciato un lungo percorso di riabilitazione. Qualche giorno fa è rientrato per la prima volta in piscina e ha cominciato a nuotare.