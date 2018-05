Domenica 27 maggio nella capitale si correrà l'ultima tappa del Giro d'Italia. Un circuito nel centro della città dove sfrecceranno i campioni in bicicletta. Lungo 11,5 chilometri vedrà partire e arrivare per dieci volte i corridori. Certo ormai il vincitore dell'edizione 2018 della più importante competizione ciclistica italiana: Chris Froome saldamente in testa alla classifica. Alle Terme di Caracalla un villaggio d'accoglienza dove gli appassionati potranno incontrare gli atleti e chiedere loro un autografo, e dove saranno ospitati i 2035 media accreditati da tutto il mondo per seguire l'evento.

Misure di sicurezza altissime: annunciate proteste pro Palestina

Misure di sicurezza altissime per garantire la serenità dell'iniziativa e fare in modo che nulla rovini la festa. Migliaia le persone attese: romani curiosi, turisti, appassionati e tifosi di ciclismo. Migliaia anche gli uomini mobilitati che già dai giorni scorsi stanno passando al setaccio il centro della città. Dalle 12.00 al termine della gara sarà chiusa la fermata Colosseo della metropolitana, mentre potrebbe venire chiusa o limitato l'accesso anche alla fermata Flaminio della linea A. Annunciate proteste degli attivisti pro Palestina, per la scelta di far partire il Giro d'Italia da Israele: su Facebook un evento organizzato da Bds – Italia (il network che organizza il boicottaggio ai prodotti israeliani), da appuntamento alle 16.00 al Circo Massimo.

Il percorso del Giro d'Italia a Roma

Ecco le vie interessate dalla gara: Via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, vai Cesare Battisti, via IV Novembre, largo Magnanapoli, via XXIV maggio, via del Quirinale, via delle Quattro Fontane, piazza Barberini, via Sistina, via Trinità dei Monti, viale Gabriele D´Annunzio, piazza del Popolo, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, piazza di Porta Capena, largo Vittime del Terrorismo, viale Baccelli, largo Terme di Caracalla, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali. Le chiusure sono iniziate già da questa notte per terminare l'allestimento del circuito, e il cronoprogramma prevede la completa riapertura di tutte le strade non prima delle 20.00.

Bus deviati e limitati: tutte le informazioni

Il grosso delle deviazioni e limitazioni dei percorsi bus domenica si concentrerà nella fascia oraria tra mezzogiorno e le 20 circa e riguarderà le linee H, 40, 44F, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 130, 170, 190, 492, 671, 714, 715, 716, 780, 792, 916F e C3. Linee limitate: le corse di 44, 715, 716 e 780 faranno temporaneamente capolinea a piazza di Monte Savello; per 46, 190 e 916F stop in via degli Astalli; la linea 60 express si fermerà a Termini invece che a piazza Venezia fermandosi a Termini; le linee 52, 53, 63, 80 e 83 faranno capolinea a piazza Barberini. Le linee 118, 160 e 628 saranno deviate da inizio a fine servizio. Limitato anche il tram 3: dalle 10,20 alle 20, svolgerà servizio tra Valle Giulia e Porta Maggiore.